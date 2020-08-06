多18餐廳有確診者行蹤　「全城最貴下午茶」Artisan Lounge上榜

Artisan Lounge被指有確診者足迹，職員即時清潔消毒。(何天成攝)

新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心昨晚(5日)更新確診者曾到訪的食肆及大廈名單，再多18間食肆上疫榜，包括中環蘇豪區兆景閣「The Diner」及卑利街「La Vache！」等，而被指出售「全城最貴下午茶」的尖沙咀K11人文購物藝術館Artisan Lounge亦榜上有名。

另外，第3490宗個案的23歲患者潛伏期曾到訪逾10個地方，包括大埔粵發大廈「象月-泰式休閒餐廳」及觀塘成運工業大廈 「Paths Koffee & Rest Shop」。

「新增確診者到訪餐廳名單」

港島

●中環兆景閣 The Diner

●中環蘇豪卑利街48號 La Vache!

九龍

●觀塘成運工業大廈 Paths Koffee & Rest Shop

●觀塘廣場 富臨漁港

●觀塘寶達商場 大少燒味

●美孚新邨第二期吉利徑21號 味味佳餐廳

●葵涌怡勝花園 太香麵家

●尖沙咀K11人文購物藝術館 Artisan Lounge

●紅磡東禧閣 越北牛肉粉專門店

新界

●大埔粵發大廈 象月-泰式休閒餐廳

●葵芳葵福大廈 金星餐廳

●粉嶺 聯和墟街市及熟食中心

●元朗形點II Oliver's Super Sandwiches

●大圍金禧花園 譚仔三哥米線

●大圍積富街35號 大利茶餐廳

●屯門蝴蝶廣場 太興

離島

●香港迪士尼樂園 ODV職員餐廳

●南丫島榕樹灣大街39號 牛記茶餐廳