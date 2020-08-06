港大指新冠康復者免疫力可維持1年　體內細胞對病毒有記憶力

新冠肺炎康復者相信可對病毒產生免疫力!香港大學一項研究發現，大部分患者的抗體水平在康復後3個月，雖然平均下跌50%至75%，但抗體水平下降並不代表康復者的免疫力亦下降，因為體內細胞對病毒仍有記憶力，代表免疫力依然存在，並相信可維持在體內1年。

港大從250名新冠肺炎康復者中進行研究，年齡介乎18至80多歲，男女各半，當中60%患者當時病徵輕微、30%患者病毒中度、10%患者情況嚴重，且需要入住深切治療部或插喉。當中發現，患者在康復後3個月，抗體水平平均下跌50%至75%，只有小部分患者康復後半年都無跌。

港大指，所有因病毒產生的抗體水平都會下降，而新冠病毒以往無接觸過，身體沒有其記憶，會較流感病毒的抗體為快，但不代表患者失去免疫力，因為細胞對病毒仍然有記憶，並估計可維持在體內1年。

另外，現時已有三十名康復患者捐贈血漿，每次可捐贈500毫升，已用於二十多名患者，大部分患者都成功康復，不過目前合乎抗體水平而又樂意捐贈血漿的患者並不多，因此只會對抗病毒藥物無效的嚴重患者使用。