政Whats噏：曾接受確診攝影師採訪　麥美娟話全程戴罩冇接觸

香港新冠肺炎確診數字仍然高企，確診患者遍布各行各業，就連政界同新聞界亦未能倖免，最近就有一名電視台攝影師證實受感染，有消息話佢喺本周日(2日)曾經採訪工聯會議員麥美娟(Alice)。Alice今日凌晨(6日)就喺社交網站發文，話自己當日的確有接受訪問，但就冇接觸過嗰名攝影師，仲話自己全程都有戴住口罩，又希望確診者能夠早日康復！

繼日前有建制派政黨嘅社區主任不幸染疫，尋晚(5日)再傳出有政界中人曾經接觸過確診人士，事件備受政圈及社會熱烈關注。被指曾經接受過確診攝影師採訪嘅Alice，喺貼文中話自己同嗰名攝影師並無接觸過，又提醒市民，話依家疫情嚴峻，無論係為自己定為他人着想，都要做好防疫措施，呼籲大家要記住戴口罩、勤洗手，有唔舒服就要及早睇醫生。

而佢自己都有做足保護措施，不但一直都有戴口罩，就連開會時都唔會除低，時常用酒精搓手液，入屋、上車前又會用消毒噴霧噴全身，因為自己係公眾人物、成日要接觸好多人，所以要做好呢啲嘢。而問到會唔會做病毒檢測以求心安，佢就話事實上由第三波疫情開始至今，自己已經做咗兩次，因為今次有好多源頭不明、無病徵嘅確診者，唔想自己成為散佈病毒嘅一份子，所以每隔一段時間都會check吓，等身邊人都安心咁話。