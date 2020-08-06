南昌街首個組合社會房屋項目竣工　租戶可於本月底入伙　

本港首個組合社會房屋深水埗南昌街項目將於本月底安排租戶入伙。負責項目的香港社會服務聯會行政總裁蔡海偉昨日表示，目前正與家品公司合作，為1至3人單位準備合適家具，並尋求慈善基金資助新置家具的部分費用。

蔡海偉昨日於其網誌表示，南昌街項目現已竣工，提供約89個單位。他指社聯日前嘗試為1至3人單位準備家具，並把幾個單位擺放成示範單位。當中多人單位生活空間舒適，蔡認為環境較劏房理想；至於單人單位設有煮食的空間，預計會大受歡迎。

南昌街項目早前基於技術問題而延遲兩季，至今年第2季入伙。項目於去年12月中旬才展開組裝工程，不過受今年初疫情影響，生產組合屋預製件的內地廠房未能於新年後如期復工，結果延至本月方能入伙。

蔡回顧項目作為先導計劃，幸得不同專業人士支援及籌備前期工作。他指項目由雛形到建成入伙，需要耐性解決許多困難。蔡指社聯會與業界分享此項目的經驗，相信可以讓往後的組合社會房屋項目「走少一點冤枉路」，盡量加快進度，提供更多社會房屋予有需要的家庭。

蔡又提到社聯第3個「組合社會房屋計劃」項目最新進展，指此項目現時已獲資金發展。他指政府「支援非政府機構推行過渡性房屋項目的資助計劃」評審委員會上周通過資助3項過渡性房屋項目，其中包括上述位於葵涌業成街的項目，預計提供約116個單位。