反修例加疫情夾擊　74%港人有中至高度抑鬱症狀

反修例事件及新冠肺炎疫情持續發生，影響不少港人的精神健康。香港大學李嘉誠醫學院精神醫學系在今年2月至7月向11,493名市民進行調查，發現41%人出現中度至高度的創傷後壓力症狀，及有74%人出現中度至高度的抑鬱症狀，專家認為已響起警號，而這群人當中有36%人是兩種情況同時出現。調查亦反映，社會事件及疫情持續發生，亦會加劇創傷後壓力及抑鬱症狀。

港大李嘉誠醫學院精神醫學系團隊早前建立了精神健康自助工具「心之流」，以了解港人的精神健康。團隊成員、該學系博士研究生王名彥表示，受訪者當中，若以10分為滿分，41%人的創傷後壓力(PTSD)症狀達6至10分，即中至高度。另外，若以42分為最嚴重，有74%人的抑鬱症狀(如抑鬱、焦慮和壓力)達14至42分，即中度至嚴重。

團隊的另一名成員，該學系系主任陳友凱表示，上述這批人當中，約有36%人同時出現上述兩種症狀。至於壓力來源方面，若以事件劃分，疫情下最多人(67%)對前途感憂慮，亦有53%人是因缺乏防疫物資。在個人方面，有50%人與家人不和，亦有26%與朋友不和。

在社會事件方面，有28%人的壓力來源是親眼或在媒體看見集體行動，另外有19%人當面或在網上被針對性鬧、羞辱或威脅，亦有5%人被毆打或持武器被襲，或是經歷性暴力。研究指出，經歷被毆打、持武器被襲或性暴力人士，他們的創傷後壓力及抑鬱症狀的指數，相對經歷其他狀況的人為高。

研究亦顯示，在個人經歷、疫情及及社會事件的累積影響，出現PTSD的比例高達約42%；而抑鬱則達約32%。

在目擊或經歷重大事件後，很多人會感到失落、不安或困擾，但對大部分人而言，這些症狀都會在短時間內消失。陳表示，如果症狀持續超過1個月，或者症狀極為嚴重，便可能患上了PTSD，建議要尋求專業人士協助。他又指，與其承受著無助、挫敗的情緒，不如多想一些自己能控制的事情，例如朋友關係、家庭關係、事業及興趣，增加抗逆力。