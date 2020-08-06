涉強吻陳淑莊後跪地求饒　男子否認非禮月底裁決

立法會議員陳淑莊去年疑在街頭遭陌生男子強吻，涉案的39歲無業漢否認一項非禮罪，案件今日（6日）開審。陳淑莊出庭作供，指當日在等過馬路期間上唇突然被觸碰，被告曾跪地道歉，但之後逃走，最終被截停交給警方處理。法庭裁定案件表面證供成立，被告出庭辯稱事發當晚有人鏈手機亮燈活動，當他想避開手機燈光時，「撞咗埋個女人度」。案件押後8月31日裁決，期間被告續准保釋。

報稱無業的被告樊家豪（40歲），被控於去年8月23日，在筲箕灣道388至414號逢源大廈地下H1號舖OK便利店外，猥褻侵犯陳淑莊。

陳供稱，當晚約9時半與3名同事在筲箕灣一帶巡區後打算食晚飯，在等候過馬路時，突然感到右鼻翼與右上唇遭「軟及唔濕嘅嘢」觸碰，未反應得及時再被撞右肩至右手㬹，此時始發現被告站在身旁。她感到慌亂，同行男助理梁靜友喝問被告：「你做乜嘢？」

陳之後用手捉著被告上衣，也有女街坊幫手大叫「非禮」，而被告則跪地抬頭向她不停表示：「對唔住，原諒我啦！」她遂回應：「你跪喺度無用，同我起身。」被告站起後掙扎想走，她捉被告左手腕，另一女街坊則捉其右手，惟被告開始發力倒後行，將她們扯出馬路後成功掙脫並跑離現場。

陳續指，她致電報警，並與梁及途人追截被告，期間被告失重心及遺下一隻波鞋在地上。當她跑至柴灣道一花槽位後，發現被告已遭人截停及有警員到場，當時被告只穿一隻波鞋，見到她就說：「你原諒我啦！」

辯方盤問時則指，當日有「香港之路」人鏈活動，大量市民在現場手拖手及亮着手機亮燈。陳稱事發時活動已完結。當辯方並指現場多人呼叫情況混亂，陳回應：「場面唔亂，我個心亂啲。」

梁靜友則供稱，事發時見到被告有趷腳錫陳右邊嘴角一啖，他與陳也感到錯愕。

被告供稱，當晚從柴灣住所步行往西灣河食飯，至事發地點看見對面有許多人手拖手並亮著手機燈，他的眼睛被燈光掁到， 「想避開啲光就撞咗埋個女人度」，自己的「鼻嘴臉差唔多碰到佢個頭跟住捽過」，其後才知是陳，他否認有趷腳錫陳一啖。

被告續稱，之後他被陳捉著，因他確實碰到陳，故說：「對唔住、唔好意思」，此時陳說要報警告他非禮，現場又有人圍著他，他因為太驚故跪下道歉，惟陳及一名女途人用手捉住他令他感到被抓傷及好痛，突然又有一個人將他撞開致跌地，他害怕被打遂跑離現場，又指自己被撞至5顆牙斷裂兼嘴流血，最後在柴灣道花槽被截停。

陳作完供在庭外接受訪問指，雖然有打官司經驗，但第一次任證人仍感到緊張，作完供後鬆一口氣。陳透露控方曾問過她是否需要匿名及在屏風後作供，她笑說：「唔需要啦！」