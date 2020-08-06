邊緣青年重回正軌　重新出發獲嘉許

人總有犯錯的時候，若要重回正軌，身邊同行者的陪伴和引導尤其重要。香港青年協會「青年違法防治中心」今日（6日）舉行「重新出發」青年嘉許計劃2020網上頒獎禮，以「同行者」為主題，嘉許8位15至30歲青年，他們曾經誤入歧途，但勇於改過自新、重新振作。協會以他們的經歷，勉勵青年奉公守法，建立正面人生觀。

今年30歲的得獎者朱輝(化名)，在16歲時因好奇及朋輩影響，開始接觸毒品。吸毒令他與家人關係疏離，身體機能受損，還被控以藏毒罪。他憶述毒品令他有被迫害的幻覺、嚴重尿頻，「有一次搭飛機去台灣，1個多小時的機程，去了3、4次廁所」。

在家人的支持下，他24歲進入戒毒村，並接觸信仰、花了1年多時間成功戒毒，於2017年和朋友成立了一支專為社福機構和學校的拍攝團隊，並開辦攝影班，希望透過鏡頭，以生命影響生命，勸勉年輕人。他感慨，一開始拍攝只是為了賺錢、態度吊兒郎當，但在師父循循善誘下，他立志「用鏡頭成為別人的祝福，以過往的經歷祝福其他人」。

另一名19歲得獎者小冰(化名)，在父母關係破裂的環境下成長。她渴望得到愛而亂交異性朋友，令她飽受傷害。她中四輟學，15歲時離家出走的一年，與背景複雜的男友同居，過著擔驚受怕的日子。她反思到不能再傷害自己，決心自愛和改變。在父親的關懷及支持下回家居住，並積極參加各種興趣班及工作，以正面態度面對人生。她現打算到夜校進修，報考文憑試，希望入讀大學修讀心理健康方面的學科。

「青年違法防治中心」單位主任李樂民指，評審以4大方向甄選得獎者，分別是面對過去的態度、改變的動機、將來的計劃及如何看待同行者。計劃獲獅子會贊助，每位得獎者將得到4000港元夢想基金，助他們在追夢路上走得更遠。