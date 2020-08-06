兩男認藏武囚8月提上訴　高院指判刑非過重

高院今日駁回兩名於集會中藏有武器的男子的刑期上訴申請。

兩名男子於去年7月27日元朗集會當天，在元朗朗樂路分別管有伸縮警棍雷射筆，以及丫叉鋼珠，他們承認在公眾地方管有攻擊性武器罪各被判監禁8個月，惟不服判刑過重提出上訴。高院今早(6日)駁回二人的申請，維持原判。

兩名上訴人為26歲的銷售顧問翁偉成及24歲文員的朱梓雲。

法官在判詞中指出，此類案件並無量刑指引，法庭要視乎案件的整體情況，包括有關武器的性質、能引致的傷害程度及管有該武器的最終意圖去量刑。而以本案案發時的社會氣氛、在元朗曾發生的事情、現場情況、和上訴人理解的集會目的而言，預期當時會出現使用武力的狀況並非不合情理，但並非每個參加者都會帶備武器。

法官指兩名上訴人均穿着一身裝備，在當時身處集會現場，可見在有需要時付諸武力的心意不會微小，若說沒預期會出現武力狀況，猶如掩耳盜鈴。

而二人分別管有伸縮警棍、雷射筆、丫叉及彈珠，該些武器的殺傷力在近距離使用時威力亦不小，即使是為了自衞亦要負刑責。

法官認為原審裁判官採用12個月作為量刑基準，或許是合理範圍內偏高，但並非明顯過重，而且亦有恰當地給予兩申請人1/3的認罪刑期扣減。