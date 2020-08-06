保就業混亂無聲氣要借貸80萬出糧　物流公司：等救命死九世

保就業計劃審批緩慢兼混亂，中小企狠斥「等佢救命死咗九世啦」！港府早前豪花810億港元，於今年5月下旬推出保就業計劃補貼僱主支薪，有物流公司於申請期首日遞交表格，一個多月後致電保就業秘書處才獲悉要補交文件，及後亦試過「打足7日電話」才聯絡到有關職員，審批期因而延後，至今尚未得知結果，僱主要借貸約80多萬港元出糧，全公司人心惶惶，批評政府「廢柴」，未能及時提供幫助。

於物流公司任職私人助理的王小姐透露，其公司聘有約60名員工，如成功獲批，料可領取約160萬補貼，期間僱主曾動用儲蓄並借貸以繳付租金及出糧。她指，理解秘書處工作繁重，惟直至計劃發放第4批津貼，按捺不住致電該處查詢，才發現要補交文件，期間亦無收到電話或電郵通知，批評該處混亂，令審批一拖再拖。

她續指，疫情重挫業界，公司又遲遲未獲批補貼，早前曾多次致電秘書處跟進情況，惟該處職員僅着她耐心等待，會轉交有關同事處理並回覆，甚至試過連續致電7日，才聯絡上有關職員。王批評，不少大公司早已獲批補貼，形容情況不公平，又斥「等佢救命死咗九世」，認為當局應安排職員專門負責聯絡僱主，避免出現「搵極都搵唔到」的情況。她認為，政府當務之急是盡快批出「救命錢」，否則未來將出現倒閉潮。