政府欽點3化驗所檢測涉瓜分1.5億元　議員學者齊轟黑箱作業

政府早前避開公開招標程序，直接公布已邀請3間私營化驗所為高風險群組檢測樣本，若按政府昨晚(5日)發稿公布每份樣本檢測收費約由300多港元起計算，如完成政府目標檢測的50萬名高風險人士，即整個項目共涉款最少1.5億港元。有議員批評政府閉門「欽點」3間化驗所做檢測是黑箱作業，學者亦指令人質疑是否涉利益輸送。

3間私營化驗所包括華大基因開設的華昇診斷中心、中國檢驗有限公司(中檢)的子公司中龍檢驗認證(中龍)，以及Prenetics。中檢及中龍更被揭發並無在港經營醫務化驗所的資格，中龍亦是在政府採購其服務後，方在港開設醫療檢測公司。

中龍於上月取得政府的採購合約後逾一星期，才急忙在港成立新公司中檢醫學檢驗有限公司，其報稱的公司地址為元朗工業邨，與中龍及中檢相同。中檢及中龍的化驗資格惹爭議，但原來中龍除了承接物業管理業約16萬員工的檢測外，亦負責慈雲山約4萬名居民的檢測工作，兩個高風險群組共涉20萬個檢測，即中龍最少可袋6000萬港元。

政府昨晚亦發稿提及，由於疫情持續反覆，將來需要採購更多私營檢測服務，目前仍在與個別服務提供者商討。如最終政府敲定落實為全港750萬市民作全民檢測，涉及的公帑料高達22.5億港元。

議員郭家麒指，檢測業本是香港的6大優勢產業之一，而政府亦一度提出想將香港發展成醫療旅遊城市，惟今次卻閉門「欽點」3間私營化驗所承接檢測項目，當中中檢及中龍本身經營的業務更完全不涉與醫務化驗有關的業務範疇，批評其「黑箱作業」程度令本港一直行之有效的制度蕩然無存。他反問，政府竟然委聘毫無檢測經驗的公司進行大型檢測項目，叫香港的私營化驗所如何相信政府，「唔使識做㗎，識泊個好碼頭就得啦。」

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強亦指出，中檢及中龍被揭發沒有檢測資格及背景有問題，惟政府仍然沿用此企業，會令人質疑雙方是否涉利益輸送。