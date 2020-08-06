憂內地檢測隊外洩港人資料　莫乃光去信陳肇始促交代

本港第3波疫情持續，現時確診人數仍錄得雙位數字，國家衞健委日前應港府要求，派出內地核酸檢測支援隊來港，不單止為亞洲國際博覽館改建為方艙醫院提供支援，亦會協助加強病毒檢測能力，惟市民關注病毒檢測私隱問題，立法會資訊科技界議員莫乃光引用《公開資料守則》去信食物及衞生局局長陳肇始，要求政府交代有關詳情。

莫乃光於信中提出12條問題，包括病毒檢測樣本有否進行DNA排列；個人資料儲存期和會否被刪除；內地核酸檢測支援隊、港區國家安委員會人員會否接觸個人資料；採購私營化驗所檢測服務詳情和資訊保安措施；國安委或警務處若然要求索取為進行自願肺炎檢測而收集或使用任何個人資料。

他又詢問食衞局和衞生署有何監管機制，確保內地私營機構和內地核酸檢測支援隊人員嚴格依照本港法例處理個人資料，市民個人資料不會被傳送至香港境外，以及政府有否任何計劃、考慮或研究進行全民病毒檢測。

對於港府直接向3家私營化驗所採購檢測服務，包括華昇診斷中心、Prenetics及中國檢驗，為高風險群組進行病毒檢測工作表示關注，莫乃光要求政府交代3家私營化驗所所獲的服務費用，以及截至昨日（5日）已進行檢測的樣本數目。