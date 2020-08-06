網民熱話：趕送外賣出事？　單車少年衝紅公仔遭撞飛

外賣平台的流行，令不少人加入外賣員行列，不過有時外賣員為「趕單」，卻忽略安全問題。近日有車Cam就拍到一名送餐的單車少年疑罔顧行人燈號已轉為紅公仔，仍強行衝過馬路，結果被私家車撞飛，雖有驚無險，但足以「嚇餐飽」。

事發於前日(4日)傍晚約6時半。片段事後在Facebook群組廣傳。片段開始，用車Cam拍攝的私家車司機沿荔枝角道向旺角方向行駛，至長荔街一個行人過路處時，雖然燈號已亮起紅公仔，惟一架單車突然從行人路駛出，司機收掣不及，直剷單車「頭轆」，單車上男子即時被撞飛，跌倒地上。至於掛在車頭的一袋外賣食品，亦跌落地下。意外後，單車男子自行爬起，左腳一拐一拐，似是受傷。

不過網民看過片段後，直指踩單車男子是咎由自取，「完全唔睇燈」、「單車過行人過路處唔係要落車推嘅咩？唔落車推不特止，仲要衝出馬路」。亦有人為外賣員工作擔心，「 外賣跑單，隨時賣埋條命」。

警方指，事件中一名未成年的外籍少年左腳受腳，情況無大礙，事後拒絕送院。

網民有話說

Tsz Hong Wong：見佢企番起身拐下拐下，應該都係骨頭有事

Keith Dick：外賣到目的地變咗一品煲，更加好味

Chrissie Lee：害己害人

※緊貼網民熱話，掌握最熱話題，請關注網民熱話fb：