灣仔外傭宿舍拒應門　僱傭中心銅鑼灣分店未有營業

新冠肺炎疫情肆虐，一名確診印傭曾於潛伏期內，與約30名外傭於灣仔及銅鑼灣的外傭宿舍共住，東網記者今日(6日)到涉事的兩所僱傭中心視察，發現兩處宿舍皆沒有職員在場。有附近的居民及商戶表示擔心，甚至即時預約醫生進行病毒檢測。

涉事的灣仔「康樂居僱傭中心」位於駱克道福基大廈4樓，記者於宿舍門外發現單位內雖有交談聲，但未有人應門。門外貼出告示指公司已搬往11樓一個單位。惟11樓的單位同樣無人應門，門外有港燈發出的截斷電力通知，指單位沒有申請為註冊用戶，需盡快處理，否則會截斷其電力供應。

至下午約1時45分，有食環署承辦商到大廈外以漂白水洗地。聲稱在涉事單位「隔離」居住的麥先生在下午約2時與兒子離開大廈，他表示已預約醫生打算立即進行檢測。問及平日外傭中心的情況，他表示「最近少咗(外傭出入)」，又認為外傭平日的衞生情況良好，垃圾亦會妥善處理。

年過80的張婆婆在福基大廈居住近40年，下午帶同行李箱出門買餸及看中醫。她表示得悉事件後非常擔心，認為長者感染的機會較高，她又指疫情下已減少外出，約一周始出門買菜一次。談及外傭播毒事件，歎謂「咁多人（一齊住）梗係唔好啦」。

同樣居於大廈6樓的菲籍港人Monica表示，不時看到有外傭帶行李出入，但不常接觸。得悉有關事件後會有少許擔心，會盡量不進入已有乘客的電梯。她又認為香港的防疫措施較菲律賓好，港人的衞生意識亦較高，因此暫不會考慮回鄉。

另一涉事的地點為銅鑼灣的傭譽僱傭中心，記者中午到達時發現中心沒有營業，沒有任何員工出入及上班，門外亦沒有貼出告示，辦公室內其他分店的地址則被白紙覆蓋，同層的服飾批發店及眼鏡店亦已閉門謝客。