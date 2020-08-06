美限制中國科技措施　資訊科技界憂其他國家跟隨礙港企出路

中美關係持續惡化，美國宣布進一步推動潔淨網絡計劃，限制5大範疇在美國營運，以避免中國公司收集美國的個人數據及敏感信息，措施涵蓋電信商、應用程式、程式商店、雲端、海底光纖網絡。有資訊科技界人士認為，本港初創企業與內地科技不可切割，相信會阻礙整個香港科研發展，影響深遠，又憂慮會有其他國家跟隨，大大削弱業界競爭力。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑認為，今次美方推出限制措施，不單對香港初創企業有一定影響，更會阻礙整個香港科研發展，影響深遠。他表示本港有很多初創企業與內地布交流，其優勢就是成中國內地的踏板，集多方資金、技術於一身，但方指現時美國將中國與香港劃成等號，香港企業與內地在科技上有很多亦是不能切割，措施會大幅縮減香港科技企業的出路，對其市場佔有率有漠大影響。

方指出：「其實香港科技企業要變招是有難度，因港與內地在科技上有很多亦是不能切割，只能另找市場出路。」他舉例指印度與美國禁止使用中國短片影音平台抖音海外版Ticktock，其市場佔有率分別急挫50%與20%。他憂慮早前美國制裁措施有其他國家跟隨，潔淨網絡會帶來一樣效果，會抹煞香港企業出路。

方認為，今次限制的範圍比之前更大，舉例指如限制中國雲端服務供應商，包括阿里巴巴、百度、中國電信、中移動及騰訊等，在美國收集、存儲及處理數據，在港企業需另覓供應商來迎合美國市場，加大成本；禁示使用手機應用程式、甚至是應用程式商店，會影響社交媒體、手機支付軟件，在電子商務上會增加難度等。

資訊科技界選委黃浩華表示，對現時美方收緊措施感憂慮，「今日就講中資，會唔會之後就係香港。」他指近來香港已出現不明朗氣氛，已令高科技產品未能來港，又有不少國際企業取消在港發展業務，美方今次措施會加劇本港企業成磨心角色，加大科技從業員壓力，同時會限制公司的創作發展。