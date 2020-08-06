政府下月招聘政務主任等5職位　公務員綜合試明起接受報名

政府將於9月展開新一輪招聘工作，包括政務主任、二級行政主任、二級助理貿易主任及二級運輸主任，申請者必須於綜合招聘考試能力傾向測試中取得合格，並在中文及英文運用2張試卷中，獲取二級或同等成績。而基本法測試的成績亦是評核整體表現的其中一個考慮因素。政府續指，任何人士稍後申請有關職位時，不會獲自動安排參加綜合招聘考試，提醒尚未具備有關成績的人士，必須在申請時間內報考。

另外，公務員事務局今日(6日)表示，綜合招聘考試及基本法測試暫定於今年10月10日及17日於香港舉行，有意應徵學位或專業程度公務員職位人士可於明日(7日)起報名，截止日期為本月20日下午5時。另外，政府公布下月將展開新一輪招聘政務主任、二級行政主任、二級助理貿易主任及二級運輸主任的工作，屆時將另行公布招聘詳情，提醒有意投考的申請人須於綜合招聘考試中取得合格成績。

該局指，綜合招聘考試及基本法測試暫定10月在香港舉行，有意申請人士可透過該局網頁提交申請，或從網頁下載有關申請書並填寫。因應新冠肺炎疫情，政府會於試場採取預防措施，包括在試場入口設置體溫監察站，要求所有考生和監考人員戴上口罩，及擴闊座位間距離等。如有需要，考試亦會分多日舉行，或調整考試日期，提醒申請者應留意該局網頁。

為方便在香港以外地區升學或居住的考生，是次考試亦暫定12月5日在其他7個城市舉行，包括北京、倫敦、三藩市、紐約、多倫多、温哥華及悉尼，將於本年稍後時間接受申請，惟考試或會因疫情而延期或取消，呼籲有意申請者留意該局網頁。