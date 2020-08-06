87歲兆善護老中心男院友病亡　累計46人逝世

再有新冠肺炎男病人離世，明愛醫院發言人晚上(6日)公布，87歲男病人(個案編號：3553)有長期病患，於上月23日因氣喘及心臟衰竭入院治療，病人情況持續惡化，延至今晚8時13分離世。資料顯示，死者是大埔道兆善護老中心院友，入住明愛醫院時，同一病房有另外2名病人及1醫生染疫。

今日較早前亦有一名85歲新冠肺炎男病人離世，他是屯門康和護老中心第6名離世的院友。死者有長期病患，於上月26日因發燒入住博愛醫院接受治療，並於同月28日轉送屯門醫院。病人情況持續惡化，延至今午1時26分離世。

另外，屯門醫院發言人晚上公布，一名列作初步確診的86歲男病人本周二(4日)病逝(個案編號：3771)，經第二輪檢測後證實確診新冠肺炎。死者為深水埗順寧道的敬福護理院院友，本周二經救護車送入北大嶼山醫院，有發燒及肺炎病徵，及後轉送瑪嘉烈醫院深切治療部留醫，延至當晚9點47分離世。

連同上述個案，至今共有46名新冠肺炎病人於公立醫院離世。