貨車工人疑亂丟曾裝檢測樣本紙箱　恐增播毒風險

新冠肺炎在社區爆發，不過有市民日前目擊一輛樣的貨車，車尾一名身穿全套保護衣的男子正處理紙箱，將疑似裝有深喉唾液的樣本樽由紙箱取出，放入紅色膠箱後，竟隨手將疑曾放置深喉唾液的紙箱丟在花槽，未有作特別處理，恐有播毒風險。

港府現時為所有抵港而沒有病徵人士提供免費病毒檢測，除即場交回深喉唾液樣本外，抵港人士亦可選擇家居檢疫期間自行交回樣本，衞生署亦提供上門收取樣本速遞服務，當中負責公司包括一間出租貨車公司。

該出租貨車公司回覆指，沒有任何資料顯示當時相關司機是在處理平台訂單，平台自3月初開始為衞生署提供深喉唾液樣本的點對點上門速遞服務，而相關服務亦只由指定電單車速遞員處理，而非貨VAN，他們亦為相關速遞員進行事前培訓，提供清晰指引如何妥善處理樣本。

該公司另提及，根據衞生署指引收集樣本樽屬於非常低風險的工作，市民的樣本樽有多達五層密封膠袋儲存，而收集樣本的過程是非觸式，速遞員是毋須觸碰相關樣本，公司亦有為速遞員配備口罩、手套、儲物箱及消毒用品。