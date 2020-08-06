病毒檢測明起擴至觀塘屯門等4區　涵蓋46座樓宇8.6萬居民

香港新冠肺炎確診個案急升，政府上月與東華三院合作推出「慈雲山檢測計劃」，為出現確診個案的私人住宅大廈及公共屋邨內的大廈居民進行檢測，涵蓋慈雲山和牛池灣多個屋邨共22座樓宇。民政事務總署今日(6日)公布，將於明日(7日)起擴大社區檢測計劃的服務範圍，包括黃大仙區慈愛苑；觀塘區彩福邨、坪石邨、啟業邨、彩霞邨；屯門區山景邨、蝴蝶邨；和油尖旺區創德樓、中原樓，共涵蓋46座樓宇，約8.6萬名居民。

民政總署發言人指，將會與東華三院、仁愛堂和旺角街坊會陳慶社會服務中心合作，由明日起陸續在該4區推行計劃。而署方與東華三院將於明日派員，先到黃大仙區慈愛苑愛賢閣、愛寧閣、愛仁閣、愛慧閣和愛勤閣派發咽拭子採樣套裝和登記表格，並預計於周六(8日)收回樣本進行測試。其後，民政總署將會分別與3間慈善團體或社會服務機構，陸續在該4區派發檢測樣本瓶及登記表格予居民。至於樣本瓶會交由檢測承辦商華昇診斷中心進行測試。

發言人續指，由於涵蓋的樓宇數目較多，計劃須有序地分階段進行，相關屋邨或大廈管理處會適時通知居民有關檢測計劃的時間表，並會優先為已出現確診個案的樓宇居民作檢測。至於邨內其他樓宇的居民，應等待自己居住的樓宇安排檢測時才領取檢測樣本瓶及登記表格。

至於慈雲山檢測計劃，已於周二(4日)完成派發檢測樣本瓶，並於昨日(5日)完成收取樣本。署方共派出約3.4萬個檢測樣本瓶，並收回超過2.9萬個樣本作檢測，約85%居民準時交回樣本瓶，參與檢測的住戶人數佔有關樓宇住戶總人數近80%。而檢測承辦商已對大部分收回的樣本完成檢測，並已把檢測結果呈陽性的樣本送往衞生署公共衞生檢測中心進行覆檢，至今共有14個個案獲確定為陽性，即確診。

另外，截至周二，民政總署在樂善堂和東華三院的協助下，已為東九龍區超過1.8萬個獨居長者或雙老家庭提供食物包。