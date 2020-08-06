澳門收緊檢疫措施　從香港入境須持24小時內有效健康證明

香港新冠肺炎疫情持續，澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心今(6日)宣布收緊入境檢疫措施，新規定下，所有自香港入境澳門的人士自明日(7日)早上6時起，均須持有24小時內進行的新冠病毒核酸檢測陰性證明，未持有證明者可被拒絕入境。同時，入境前14天曾到過香港的人士須在當局指定地點接受14天醫學觀察的措施仍將維持。

中心續指，由香港至澳門交通工具的營運者或駕駛者，應拒絕未持有證明者搭乘，違反者可能受到相關法規的處罰。

另外，常規核酸檢測計劃的每次核酸檢測費將自下周三(12日)起，由原本的180澳門元下調至120澳門元，而澳門居民及外地僱員首次檢測免費。有需要的市民可於明日起開始預約下周三的檢測名額。

中心提醒，下周三前的預約檢測收費仍會為180澳門元。市民若欲更改至收費下調後進行檢測，可登入病毒核酸檢測預約系統改期，並申請退回多付的60澳門元差額。未付費的市民則須先取消原有申請重新預約，但不保證再預約時仍有名額。

至於有緊急需要通關但未能在網上成功預約的市民，可攜同相關證明文件到社工局設立的8個站點尋求協助。惟當局重申，即使已填寫相關申請表，仍會按實際情況作審批，故不保證申請一定會被接納。