港大研究︰肺炎患者免疫細胞少　加速免疫反應可降發病率

新冠肺炎蔓延全球，各地對疫苗需求殷切，香港大學醫學院一項研究發現，感染後3周的病人的中和抗體雖會快速且大量產生，但免疫細胞數量卻顯著減少，當中T細胞的免疫反應明顯滯後，意味着可通過研究平衡抗體及殺傷性T細胞的免疫反應機制，進行疫苗研發工作。

港大研究17名急性感染病人及24名康復病人，並比對未有患病人士的臨床樣本，發現新冠病毒急性感染，可削弱具重要免疫功能的樹突狀細胞和T細胞，病人在出現症狀首3周內，除出現淋巴細胞減少症外，即使中和抗體快速並大量產生，惟特異性T細胞免疫反應出現明顯滯後，當中患者出現較多用作協調反應的輔助性T細胞，而非用於直接殺死被感染病毒的殺傷性T細胞。

研究相信，功能受損的樹突狀細胞、弱殺傷性T細胞免疫反應等，可能是導致急性新冠肺炎的重要病理機制。

港大醫學院微生物學系傳染病學講座教授袁國勇認為，研究反映使用干擾素β-1b等抗病毒或增強免疫能力的藥物，加速啟動免疫反應，是降低發病率和致命率的重要手段。

領導是次研究的港大醫學院微生物學系教授陳志偉表示，研究顯示功能失調的樹突狀細胞，可能是導致殺傷性T細胞反應滯後的原因，故可研究如何平衡抗體及殺傷性T細胞的免疫反應，以製作疫苗。他與其研究團隊已按相關機制，研發出兩種新冠肺炎疫苗，下一階段將進行人體試驗。