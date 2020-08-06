港鐵上半年勁蝕3.34億港元　上市後首見紅

港鐵今午(6日)發表中期業績報告，受疫情影響，港鐵上半年總乘客量大跌38%，其中高鐵香港段服務勁跌89.4%，本地鐵路服務則跌33.3%，輕鐵及巴士亦跌36.2%。港鐵指連同物業重估的虧損，股東應佔虧損達3.34億港元，為該公司2000年上市以來首次錄得虧損，但強調財政仍然穩健。

港鐵上半年經常性業務收入215.92億元，按年減少23.6%，當中香港客運業務收入62.34億，按年減少41.68%，跌幅主要來自疫情爆發所造成的不利影響，導致乘客量減少及平均車費下降。期內，香港車站商務收入18.09億元，按年減少49.11%；香港物業租賃及管理業務收入25.82億元，按年減少2.01%。

因應疫情，西九高鐵站自1月30日起關閉至現時，上半年高鐵香港段客量大跌89.4%，其收入亦下跌41.6%。行政總裁金澤培表示，高鐵站關閉前，客流量原本正在上升，因疫情關閉至現時，「實際影響幾多都無數」，但稱港鐵與政府間就高鐵服務有營運合約，故有關損失等會依合約處理。他稱希望當疫情緩和後，可恢復高鐵香港段服務，但仍要視乎兩地政府的磋商。

金表示，疫情令港鐵收入減少約50億港元，他指港鐵現時正花費30億港元在車費減免上，包括凍結車費、八達通的車費8折優惠、恒常票務優惠等。他指會在能力範圍上盡量做車費優惠，但要平衡可持續發展。至於政府推出的社交距離措施，包括僱員在家工作、學校停課等，令使用鐵路網絡的乘客減少，乘客量下跌33.3%，至5.536億人次。

另外，港鐵正為東鐵線更換信號系統，原定今年中引入9卡列車，惟因早前信號系統測試時發生多次意外，一度需要煞停試車。金澤培料東鐵線9卡車將會在短時間推出，強調每當有新信號系統推出前，都需要經過詳細測試，完成測試後會開始試行。

對於爭議不斷的沙中線，金稱立法會已通過沙中線撥款，餘下項目現已步入竣工期，他指沙中線紅磡站的加固工作大致已於今年中完成，一些因工程而拆除的機電設施亦已重新裝回，現時正進行相關機電測試。他說要在2022年第一季開通紅磡至金鐘一段，這目標仍面對一定挑戰。屯馬線在2月開通了第一期，預計全線於2021年第3季可全面通車。

金指現時正開始為東涌延線與屯門南沿線項目進行設計和規劃，接駁北大嶼山的東涌延線現時預料2023年動工，2029年竣工；方便區內居民轉乘輕鐵的屯門南沿線則預計2023年動工，2030年竣工。另外，港鐵今年5月已就北環線（及古洞站）向政府提交另一個地底走線方案。