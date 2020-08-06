再有1名曾住宿舍印傭染疫　同住6外傭及新僱主恐中招

新冠肺炎第三波疫情爆發，由外傭掀起的播疫浪潮一波未平一波又起。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日(6日)公布，再有1名印傭被列作初步確診，連同昨日(5日)公布的印傭確診個案，2人均於潛伏期內曾入住各區宿舍或僱主家中，恐埋社區傳播鏈。

張透露，初步確診的印傭於6月30日離開舊僱主後，曾於7月1日至30日期間，居於上環建安商業大廈的安盛僱傭公司宿舍，期間與4至6名外傭同住。她及後於本月1日覓得新僱主並入屋工作，本月4日因發燒到急症室求醫，獲僱主安排入住將軍澳一間酒店，目前正等候最終檢疫結果，至於她的僱主及同住過的外傭亦會安排檢疫或檢測。

另外，張又補充昨日公布的確診待業印傭行蹤，指中心調查後發現，涉事印傭曾於上月20至21日，入住北角安寧大廈1樓的陽光女傭中心，與約有13名外傭同住，中心會對她們安排檢測，而該印傭於上月26至28日的行蹤仍需時調查。

張竹君表示，該名印傭上月21日至25日入住灣仔駱克道的健樂護理有限公司宿舍期間，同住的28名外傭中，暫有1人已前往僱主家中工作，其他人仍留在宿舍；至於她於7月29日至本月1日入住的銅鑼灣外傭宿舍，中心已安排同住外傭檢疫，而其他同層人士因曾共用女廁，故亦會安排作檢測。