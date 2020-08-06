國泰認衰改檢測報告字眼　滯美港人轟態度敷衍拒賠償

新冠肺炎疫情持續肆虐，港府早前要求所有由特定高風險地區到港的人士，提供核酸檢測陰性結果證明，但東網日前報道國泰航空要求檢測證明的字眼必須使用全稱，否則旅客無法上機，有身在美國的港人因此遭拒絕登機，延遲了返港時間。東網今日(6日)獲悉，國泰就檢測報告的字眼要求作出修訂，列明有11種字眼的報告皆可登機，惟受影響的港人批評，即使航空公司作出讓步，但亦同時表明不會賠償其損失，而由於上次作的檢測離下次登機超過72小時，現須花費逾3000港元再進行檢測，指斥「嘥錢又嘥時間」。

涉事港人原定乘坐本月3日凌晨航班自三藩市回港，惟因檢測報告中寫了簡稱，被拒登機，同行近20人亦疑遭同樣對待。當時衞生署表示，到港人士登機前須提供指定文件，而相關到港人士提供的函件或證明書，毋須與範本的字眼完全相同，署方會繼續就相關法例要求及實施情況與航空公司保持聯絡。

涉事港人一直有與國泰聯絡，並表示在昨日(5日)收到國泰回覆，指與航空公司總部及衞生署聯絡後，決定在美國時間8月5日開始，證明書的檢測名稱有11類字眼都會被接納，獲準登機。他遂嘗試與國泰討論賠償問題，惟國泰職員在電話中稱不會負責檢測費用，僅發電郵讓他到國泰網站作出投訴，形容「態度敷衍」。

涉事的乘客續表示，在美國進行病毒檢測不容易，動輒需要提早逾20日預約，很難臨時臨急找到實驗室進行檢測，雖然國泰職員有介紹檢測中心供客人聯絡，但「電話根本冇人聽」。他指，當時為了趕及上機，只可駕車「逐個實驗室去，懇求佢哋幫我做病毒檢測」，前後花了約兩日半，「電話都打咗過百個」。

他表示，雖然現時成功爭取放寬證明的用字，但由於上次的檢測已過72小時，仍需再進行多一次病毒檢測方可登機回港，坦言「唔係想佢(國泰)賠啲乜嘢，但一次檢測都要約140至301美金(折合約1080至2330港元)，加埋油費時間，真係嘥咗好多時間同錢。」

國泰今日回覆東網查詢時表示，明白部分乘客在提供符合有關規定的文件遇到困難，其中牽涉多項因素，例如相關化驗報告或證明書並未載有旅客護照號碼等。因此航空公司根據執行相關規定的經驗，已向香港衞生當局反映有關情況，而若干規定在執行上亦獲得當局理順，又稱會繼續與有關當局溝通跟進，減低為乘客帶來的不便。