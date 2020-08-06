24萬人失業創新高　政黨促設停工津貼度難關

疫情再度爆發，各行各業大受打擊，有政黨批評政府兩輪抗疫基金及「保就業」計劃只聚焦幫企業，忽視失業人士需要，要求政府即時發放失業津貼及停工津貼，長遠制定「緊急失業援助金」，為失業人士提供適切援助。

工聯會理事長黃國今日(6日)表示，目前已有超過24萬名打工仔失業，較去年同期上升超過1倍，惟政府對失業人士漠不關心，有工友失業近5個月仍未成功申請綜援。工聯會建議，政府即時向失業人士發放為期6個月的9000港元「失業現金津貼」，長遠亦要成立「緊急失業援助金」，並於第二輪「保就業」計劃規定僱主須把補貼用於員工身上。

權益委員會主任唐賡堯指，有僱主申請「保就業」計劃後，並非將全數津貼用於保障薪金，甚至有企業申領津貼後便結束營業。他指，政府收到26萬份自僱人士申請，但當中超過15萬份申請被拒，有自僱人士與他人同一職位，保險公司也相同，惟有關申請竟被拒，原因至今未明，批評申請準則不明確。

過境巴士司機南哥表示，自2月10日被裁後，一直未能開工，又指50歲後再搵工比較難，目前只能「食老本」，他太太任職零售業，一個月只能上班約10日。港澳船高級船員梁先生指今年2月已被裁，即「保就業」計劃之前已失業，「除咗1萬蚊計劃之外咩資助都冇」，生活相當困難。