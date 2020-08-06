金門建築以貨櫃組裝負壓隔離病房　今晚移送亞博作治療用途

本港隔離病床緊張，金門建築有限公司以貨櫃組裝方式，建造本港第一間負壓隔離病房，並於九龍灣零碳天地展出設施原型。金門建築指，已與政府部門初步溝通，洽談是否適合應用於亞洲國際博覽館(亞博館)等社區治療設施。醫院管理局總行政經理劉家獻證實，醫管局正考慮在亞博一號館加入負壓設施，用作急救或治療確診病人。據了解，位於零碳天地展出的貨櫃今晚(6日)會移送到亞博館作治療用途。

據介紹，金門建築建造的負壓設施由2個貨櫃組合而成，當負壓設施關上門戶及啟動通風系統時，空氣不會溢出，並備有高效能過濾器，能在空氣排出前清除99.7%飛沫核，能連續保持每小時換氣12次以上，每個負壓設施成本約200萬港元。

據指負壓病房原型製作需時1個月，部件在內地製造，再運至香港裝嵌，廠房高峰期每日能生產16至20件部件，設施可於戶外空地設置，並可搬運到有電力、渠務等配套的地方。

金門建築執行董事曾慶祥表示，已經與醫管局及發展局等溝通，但由於設施需電力、渠務等配套，才適合應用，洽談仍在初步階段，未知能否應用在亞博館的社區治療設施。

建造業議會表示，一直致力推動「組裝合成」建築法，此方法應用多樣化，在世界各地都有以「組裝合成」建成的酒店、醫院及宿舍等項目。此建築法優點還包括更有效監督施工質素、提升工地安全、縮減建築時間及解決勞工短缺等。

建造業議會早前聯同發展局及承建商，在九龍灣的建造業零碳天地，設立了負壓隔離病房展示單位，但基於疫情發展，該負壓隔離病房今晚會移送至有關抗疫設施作相關用途。