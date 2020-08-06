4旬智障漢困停業食店失蹤3日　今午尋回母子重聚

47歲男子施浩然於前日(4日)下午離開其位於柴灣道的住所後便告失蹤，其家人同日向警方報案。施身高約1.7米，體重約70公斤，肥身材、長面型、黃皮膚及蓄短黑髮。他最後露面時身穿紫色短袖衫、深色長褲、灰色運動鞋及攜有灰黑色背囊。據了解，施男屬中度弱智人士，僅有基本自理能力，疫情前在庇護工場工作，近日因不用工作，閒時會獨自外出走動，家人對其失蹤感到十分擔心。

警方今日(6日)呼籲市民提供相關消息不久後，於上午11時許，即接獲一間位於銅鑼灣的日式食肆負責人報案，指於店內發現一名陌生男子。警方到場調查後，發現該男子正是失蹤的施姓男子，男子經檢驗後，證實並無受傷，警方通知其母到場，由其母陪同返家。

施母尋回兒子終放下心頭大石，她接受東網記者訪問時，表示浩然在前日下午約3時獨自外出，至5時許用手機與母親聯絡，指自己前往一個商場的4樓食肆打邊爐，想離開時無法使用電梯，亦不知道樓梯位置，又稱現場環境昏暗，施母着浩然向旁人詢問，但他指現場無人能施與援手。

施母大感擔心，由於兒子是乘巴士到銅鑼灣下車，推斷他應該置身灣仔或銅鑼灣一帶的商場，遂聯絡部分商場協尋，惟始終未有發現，及至晚上7時許報警求助。期間，施母及警方均多次致電聯絡浩然，嘗試鎖定其位置，惟浩然識字不多、語焉不詳，一直無法分辨其被困之處，其手機隨後更懷疑電力耗盡，無法接通，浩然亦從此音訊全無。

施母憶起兒子失蹤的3日2夜時語帶心酸，指自己多日食不知味、輾轉難眠，深恐兒子遇上意外或遭遇不測，至今午1時許終獲警方來電告知尋獲浩然，連忙趕至銅鑼灣廣場二期接回兒子。她笑稱兒子未見疲態，反而精神充沛，還會向她發脾氣。

據悉，商場內多個樓層的餐廳自上周六(1日)開始休業，相關電梯已被鎖𨋢。施母及後向兒子詢問，方知他當日人有三急，疑誤打誤撞進入尚在運作的貨𨋢，登上8樓的涉事餐廳借用廁所，當時餐廳職員懷疑正在打點店舖，未有察覺浩然仍在廁所，工作完成後關門離開，令浩然不幸被困。浩然在店內無事可做，連日只是徘徊踱步，雖然餐廳沒有食物，幸他有找到食水，睡覺時則躺在餐廳長櫈上，並以背包為枕，幸店內空氣並不會太侷促。

施母續指，浩然在事件中似無受驚，回家後未有休息，反而再興沖沖出門購物。由於浩然多日來顆粒未進，故此她先煲粥水供他充肌，避免一下子進食過多食物傷害身體。她亦感謝香港人熱心相助，尤其警方及其子所屬團體出動大批人力搜尋，並謂母子得以團聚，開心勝獲黃金，日後會讓他帶同有GPS定位功能的裝置外出，以免再遇類似事件。