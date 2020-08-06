華美銀行前副總裁涉假單騙公司　涉款1.6萬元

華美銀行前副總裁涉嫌使用「假單」，向該銀行申領逾16000港元的膳食應酬開支，被落案起訴8項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件罪名，她否認控罪，案件今日(6日)在東區法院開審。

女被告王争(40歲)於2015年加入華美銀行任職第一副總裁，但已於2018年辭職。事發時她在該行財富管理部工作，負責向內地客戶提供銀行服務。

控罪指，被告涉於2016年3月至2017年5月期間，意圖欺騙華美銀行而使用8張看來是由5間食肆發出、載有虛假陳述的收據，誤導該銀行向她發還有關用餐花費的開支，由約1340元至2950港元不等，共逾16000元。

控方開案陳詞指，被告於案發期間先後透過填寫表格及銀行的電子系統，提交了8張虛假的食肆收據，向銀行申領發還款項，涉及「星月樓」、「太興餐廳(新九龍廣場店)」、「忠誠茶座泰國菜」、「北園酒家(中環店)」和「正斗(沙田)粥麵專家」共5間餐廳。

惟廉署向有關食肆調查後，發現部分交易根本不存在，有部分交易即使存在，但繳費金額卻疑遭人「做手腳」，例如原本交易金額為360港元，單據卻寫著1360港元，當中「1」字看來是事後才被加上去的。而根據出入境記錄，被告在其中一次交易時甚至不在香港。

被告於2018年11月20日被捕，警誡下她指通常把單據交給助理幫她申領款項，對於部分單據看似被人修改，她說不知道偽造單據的人是誰。

控方今午播放被告的錄影口供，被告以普通話跟廉署人員對話，她透露自己在北京出生，在北京大學經濟學院金融學系碩士畢業，她於2011年來港，來港後曾在兩間外資銀行打工，於2015年加入華美銀行。

她指華美銀行的總部在美國，但公司規模及職員人數也很小，她為了跑生意，「大部分時間還是(忙)在工作的事情」，故「從來不核對那些東西(單據)」。後來公司就她申領開支一事展開調查，公司揚言發警告信及扣減她的花紅，她感到委屈而辭職。

被告解釋其中一張太興餐廳的單據，是她購買端午節禮盒的，由於她的客戶主要來自內地，送禮是慣常做法，目的是給客人留下好印象。她亦試過在內地召網約車，惟網約車沒發票，老闆有時亦會默許她以金額相若的其他發票替代作為申領的憑據。