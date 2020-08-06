北角中學爆欺凌網片　少女慘遭同學瘋狂掌摑

再有少女欺凌事件發生！今日網上流傳多段短片，指有少女先後於不同場合包括於梯間及戶外地方被人掌摑欺凌。其中一段於梯間拍攝的片段所見，一名長髮身穿黑衣的女生跪在樓梯位置，遭數名操普通話的女生「圍攻」，欺凌者邊打邊罵，指摘女生偷竊財物，並多次出手掌摑女生，其中有人更拿一支紅色唇膏在女生臉上塗鴉，而備受凌辱的少女全程皆未發一言。

另一段於戶外拍攝的短片，則見一名身穿校服的女生跪於地下，黙不作聲，任由身旁數名分別說廣東話和普通話的女生肆意嘲笑，有人更出言威嚇，要為女生「化妝」。由於流傳的多段短片，均對女事主臉孔打格，未能證實欺凌片段中的事主是否為同一人。至於警方有否跟進事件、列作甚麼案處理及是否有人被捕，警方至現在仍未有回應。

據了解，被欺凌的女生就讀於位於北角的閩僑中學，欺凌事件於一個月前發生，該名女生懷疑偷去他人化妝品和財物，因此遭人以「私刑」教訓，事件其後驚動雙方家長。校方之後就事件表示，得悉事件後，已立即查究及跟進，家長亦已將事件交由校方處理，正諮詢東區警民關係組意見，按校內訓輔機制嚴肅處理。校方續稱，有關同學對事件深感懊悔。基於保護個人私隱，校方不便透露詳情。

教育局發言人表示，絕不容忍任何學生欺凌同學行爲。學校如發現任何欺凌事件，必需按其校本機制嚴肅處理，特別是保護受欺凌的學生，以及即時制止欺凌者並加以輔導。學校亦應訂立適切的訓輔政策，強化學生正確的行為，培育學生正面的價值觀和積極的態度。教育局會繼續與學校保持緊密聯絡，並提供適切的專業意見及支援。

警方晚上以電郵回應，指留意到有關網上片段，正跟進事件。