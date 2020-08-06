教育局推在家學習系列　助特殊需要學生善用暑假

全港學校因應新冠肺炎疫情提早放暑假，教育局首席助理秘書長(特殊教育)黎錦棠今日(6日)發表網誌指，局方推出「照顧有特殊教育需要的學生—樂在家、網學易」暑期系列，及「特殊教育需要統籌主任—暑假小錦囊」，協助家長和老師引導有特殊教育需要的學生善用假期，讓有需要學生掌握學習及社交適應的技巧。

「網學易」內容包括為有注意力不足/過度活躍症(AD/HD)子女的家長製作訊息圖像，介紹有效的親子溝通、控制衝動和情緒調控的策略。對於有讀寫困難的學生，「網學易」亦增設自學材料，幫助中學生練習中文閱讀技巧，以及使用語音轉換文字軟件的自學短片和網上遊戲。

教育局又指，製作了一系列供教師及家長使用的教材，協助有自閉症的學生計劃閒暇活動，掌握社交溝通要訣，學習時間管理、自我調控及鬆弛等，提升他們的社會適應技巧和能力。

至於言語障礙學生方面，家長可利用校本言語治療師提供的教材，在家與子女練習，「網學易」連結了由教育局研發並上載於香港教育城網站的言語治療資源，家長可選取合適材料為子女進行溝通訓練，例如如何自我介紹、打開話匣子等，有助他們在新學年結識新同學。