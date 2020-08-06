疫情添巿場不明朗因素　西九暫停ACE項目招標

新冠肺炎疫情影響經濟，西九文化區管理局董事局今(6日)舉行會議，決定暫停ACE(藝術、商業、展覽)項目的招標工作。西九管理局行政總裁栢志高表示，該項目於去年6月公布，並展開遞交發展意向書階段，反應熱烈。然而，基於市場及經濟前景不明朗，其後的招標反應遜於預期是預料之內。管理局經過深思熟慮，仔細評估市場狀況後，才作出這決定。

ACE是一個綜合發展項目及展覽樞紐，包括在位於市中心的藝術區設立展覽中心、酒店和出租辦公室，連同附設的零售、餐飲、消閒設施。

栢志高表示，香港跟世界各地一樣，正面對史無前例的挑戰，因應目前市場情況，管理局認為暫停ACE項目是一個明智決定，對局方及社會均最有利。管理局會謹慎地審視情況和評估不同選項，再決定下一步方案。

雖然受到新冠疫情影響，西九各項目工程整體進展良好。但因政府部門最近恢復安排員工在家工作，M+項目無可避免受到一定影響。法定檢驗工作自7月第3個星期起被迫暫停，進一步影響獲取佔用許可證的進度。現時管理局最快要待8月下旬才可望獲發佔用許可證，連帶相關的開幕安排工作亦受影響。管理局會密切監察情況進展，並會適時調整計劃。