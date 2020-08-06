三成小學未完成小五呈分試　消息指教局研減1次呈分試

本港第三波疫情大爆發，全港學校9月新學年暫停面授課堂，教育局估計約7成學校已完成小五呈分試，換言之餘下約3成學校仍未完成。消息指，當局與學界商討未完成呈分試的學校，不用在小六上學期內考2次呈分試，只以1次成績作為「升中自行分配學位」依據，並可押後至明年1月中或之前交分，預料當局於本月公布最終方案。

因應疫情，教育局早前進一步推遲小五呈分試交表限期至10月20日，北區小學校長會主席梁志文表示，當局上月底與取錄不少跨境學童、來自不同地區的小學校長開會，初步共識是允許學校校本處理小學呈分試。

據知一般情況下，呈分試共有3次，分別在小五考1次，小六考2次；而未考小五分呈分試的學校，梁預料在小六上學期只需照樣考1次，以爭取自行分配學額，而統一派位前，小六下學年仍有1次呈分試。

不過，有個別校長仍期望可為應屆小六生考3次呈分試，屯門圓玄學院陳國超興德小學校長賴子文認為，學生只考1次呈分試，一旦「失手」就影響自行分配結果；因應有學校完成考2次或3次呈分試，賴考慮向內地姊妹學校借場考試，或派員上內地監考，以便本地生及內地生於同一時間考同一份卷，避免出現不公平情況。