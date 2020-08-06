觀塘區議員到民政總署請願　要求增加病毒檢測量

近日新冠肺炎確診數字仍然高企，九龍東繼續成為重災區，其中觀塘區是繼黃大仙區後有第二多確診個案的地區。10多名觀塘區議員今午(6日)到灣仔民政事務總署請願，要求當局改善現有疫情通報機制，並釐清為全棟大廈居民安排進行病毒檢測的標準，以及增加向區內居民發放的檢測樽數量。

觀塘區議員梁翊婷批評，政府最初表示只要大廈出現一宗確診個案，便會安排整棟大廈其他住戶進行病毒檢測；但當局其後將相關標準一改再改，即使區內有個別俗稱「疫廈」的確診個案大廈出現7、8宗個案，同棟其他居民至今仍未獲安排進行病毒檢測，故敦促當局清晰交代全棟檢疫標準。

她又批評，食物環境衞生署只會為「三無大廈」的「疫廈」進行清潔，但區內有部分唐樓的法團未能有效運作，猶如出現「三不管」、無人清潔的情況，要求民政總署正視問題。

另一議員鄭景陽指，觀塘區有70多萬名居民，但全區僅設兩間指定診所，每日合計只派發220個檢測樽，引致居民需要在清晨時分到診所外「大排長龍」，認為做法不利控制疫情，要求當局提高派發的檢測樽數量至少一倍。他們又要求當局考慮在全港各區增設抗疫協調辦事處，以助居民更有效了解疫情最新進展。