政Whats噏：何民傑雞尾酒療法7日康復　轟政府切斷傳播鏈不力

本港爆發第3波新冠肺炎疫情，前區議員何民傑（Raymond）亦喺主持電台節目期間不幸中招，但好彩Raymond入院7日就戰勝病魔，今日（6日）出院但會外宿多幾日先歸家，同最想見嘅屋企人團聚食飯。之但係大病初愈嘅佢就覺得，自己嘅味覺同嗅覺明顯受影響，又炮轟政府喺切斷傳播鏈上嘅資源同力度不足，形容係「十個煲九個蓋」，睇怕唔改善嘅話，疫情要受控都難。

話說Raymond喺上月28日入院，當時佢都有批評過政府部門間欠缺溝通，連確診病人嘅最新去向都唔清唔楚。點知早3日出院，都仲係深感政府係抗疫工作上唔多掂。Raymond話自己係意識到有同事確診之後，都即刻自我隔離，但唔係人人都會有所警覺，又指衞生防疫中心人手唔夠，導致病毒檢測，以至安排確診者入隔離營同醫院嘅效率都好低，更狠批政府抗疫最關鍵係切斷傳播鏈，否則都係徒然。

決定用雞尾酒療法（即使用3種不同藥物抑制病毒）治療新冠肺炎嘅Raymond都坦言，自己算康復得快，雖然用藥前3日好辛苦，唔止發燒，仲不停出冷汗，但好彩用咗7日身體就產生到抗體並康復出院。之但係，味覺同嗅覺嘅功能就好似被干擾咁，好似佢出院本來打算食返杯平時最愛嘅杯麵，點知淨係食到麵團嘅味道，難食到Raymond到依家都唔敢食杯麵啊。