深喉唾液測試呈假陰性高達31%　中大指鼻咽拭子較準確

疫情下市民紛紛進行檢測，中大醫學院研究發現，「深喉唾液」假陰性率達31%，且其樣本的病毒濃度更比「痰液」及「鼻咽和咽喉拭子」低；而在偵測病毒基因的核酸測試(RT-PCR)中，其陽性比率亦是最低。研究團隊提醒，利用這類樣本作測試時須留意有可能出現假陰性結果，故即使結果為陰性，市民仍須繼續保持警惕，盡量減低傳播病毒的風險。研究報告最近刊登於國際期刊The Journal of Infectious Diseases。

中大醫學院檢驗了來自50名新冠肺炎患者的563個樣本，以評估深喉唾液測試的檢測效果。研究發現，與「痰液」及「鼻咽和咽喉拭子」相比，「深喉唾液」樣本的病毒濃度最低。研究指，在早期(1至5天)、中期(6至10天)和後期(11至15天)採集的樣本，以及不同嚴重程度的患者中，深喉唾液樣本測試的表現都遜於其他檢測樣本測試，深喉唾液測試的假陰性率推算為約31%，對於沒有痰的患者，假陰性率或高2至3倍。

負責有關研究的中大醫學院微生物學系系主任陳基湘表示，深喉唾液樣本的好處是市民可自行採集，減低醫護人員受感染的風險，惟敏感度並非最高。陳表示，在釐訂公共衞生策略時，也要考慮深喉唾液測試存在一定程度的假陰性，並在可行的情況下，考慮採用其他檢測效果更準確的測試。