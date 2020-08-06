政Whats噏：眾叛親離兼醜聞纏身　鄭若驊被促問責下台

上任以來醜聞纏身、民望長期「墊司底」，被嘲為「避政司司長」嘅律政司司長鄭若驊唔止做唔掂自己份工，搞到眾叛親離，連「家事」都一樣處理唔好喎。鄭若驊嘅丈夫潘樂陶都一擔擔，旗下公司安樂工程事故頻生，最近承接嘅污水廠工程流出污水，鄭若驊簡直係被內外夾擊，中晒箭。有時事評論員認為鄭若驊缺乏警覺性先導致屢爆醜聞，直指佢根本未能駕馭律政司工作，應該積極考慮問責下台。

鄭若驊上任至今2年半，已接連有律政司高層「跳船」，最近期係刑事檢控專員梁卓然「劈炮唔撈」，梁喺發出內部電郵通知同事，透露同鄭若驊意見不合而情況一直無改善，睇嚟鄭若驊呢個「老細」都認真難頂，先令梁卓然甘願離開服務咗25年嘅刑事檢控科。刑事檢控科仲係重災區，唔單止梁卓然，律政司前副刑事檢控專員許紹鼎同黎婉姬早喺上年2月底都雙雙離任。早前仲有1名檢控官出版1本法律常識書籍，被指教導疑犯「避開法律陷阱」，猶如「黑暴秘笈」，令社會嘩然。

律政司內部立立亂，鄭若驊身為司長明顯係管理不善，因為擺唔平內部矛盾，先令不和浮面。公事做唔掂，私事又不斷爆醜聞，佢丈夫潘樂陶旗下公司安樂工程最近再涉風波，公司承接嘅元朗新圍污水處理廠改善工程，早前測試新過濾系統嗰陣發現有污水溢流去測試範圍外，而且新系統喺測試中隔濾垃圾嘅效率，比現有過濾系統少約83%。

時事評論員陳雲生直斥鄭若驊身為政府高官，警覺性不足，特別係依家資訊發達，有乜嘢「行差踏錯」好容易就畀人揭發事件，但鄭並無清楚檢視自己甚至屋企人有啲咩敏感事件，先導致自己上任至今相繼出事，初上任已經爆出僭建風波，但陳雲生話鄭仍然無引以為鑑，自然會影響自己嘅仕途同聲譽。陳同時批評唔知潘樂陶「抱住咩心態」，另一半出任高官工作上已經遇到好多問題，但潘同樣缺乏警覺性，唔知自己一舉一動備受關注，仍然無小心檢視自己行為。

陳雲生話鄭若驊應該痛定思痛，整頓律政司內部事宜，若果仍然搞唔掂，鄭應該認真思考係咪可以駕馭律政司工作，應該積極考慮辭職、問責下台嘞！