紅磡土瓜灣街市環境樣本均屬陰性　料周六重開

紅磡及土瓜灣街市早前出現多宗新冠肺炎確診個案，食物環境衞生署關閉2個街市並進行清潔，該署今日（6日）指，昨日（5日）接獲香港大學通知，已完成環境樣本檢測，所有樣本均對新冠病毒呈陰性反應，明日（7日）將聯同街市檔戶再進行全面大掃除及徹底清潔消毒，預計可於本周六（8日）重新開放。

食環署指，會在街巿外圍及附近街道進行深層清潔，以及加強紅磡及土瓜灣街市的防治鼠患措施，包括展開為期3個月的密集式滅鼠行動，每晚在2個街市結束營業後徹底清理垃圾及清洗街市通道和溝渠，以消除老鼠的食物來源，並會在深宵時段於街市範圍放置大量捕鼠器加強滅鼠。

食環署指，將按照港大微生物學系講座教授袁國勇的建議，市民須量度體溫及使用酒精搓手液潔手後才進入街市，並在街市範圍內須遵行室內口罩令。

另外，食環署由上月下旬開始，分階段為全港公眾街市攤檔從業員，及駐場人員安排自願性質的一次性免費新冠肺炎檢測服務，檢測承辦商較早前已向紅磡及土瓜灣街市攤檔的從業員及駐場人員派發樣本瓶，並已完成大部分檢測工作，將盡快完成餘下的檢測工作。