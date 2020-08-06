外傭延長逗留期限激增3.8倍　入境處嚴謹審批防「跳工」

港府因應疫情發展，延長離職外傭的留港時間，致外傭簽證申請數字大升。入境處表示，今年4至7月對比今年1至3月，外傭以訪客身份延長逗留期限的每月平均申請由約660宗，大幅上升至近3200宗，增幅超過3.8倍。有僱主協會指，本港外傭僧多粥少，更有外傭因想跳槽而中途違約「炒老闆魷魚」；議員冀入境處嚴謹審批防「跳工」。

港府今年3月宣布，延長外籍家庭傭工合約的有效期限的彈性安排將會延長。入境處表示，2020年4至7月對比同年1至3月的每月平均外傭簽證申請數字，均有所上升，外傭以訪客身份延長逗留期限的每月平均申請由約660宗大幅上升至近3200宗，增幅超過380%；外傭轉換僱主的每月平均申請也由約2500宗上升至近2900宗，增幅達16%；與同一僱主續約的外傭工作簽證每月平均申請亦由約11100宗上升至近14000宗，增幅亦達26%。

入境處指，一般而言，如申請人已遞交外傭轉換僱主申請的全部所需文件，處方可最快在2星期內完成審批。然而，若申請人曾有不良紀錄或違規行為，處方會繼續作出嚴格的審批，防止申請人濫用提早終止合約轉換僱主的安排（俗稱「跳工」）。

家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒表示，近日由於疫情原因，本港外傭僧多粥少，更有外傭因想跳槽而中途違約「炒老闆魷魚」。她認爲，入境處應把關得更嚴謹一些，不應助長「跳槽氣氛」。

她補充，入境處並非審批慢而是需要嚴謹審核，她舉例，最近有一名外傭在本港完約準備返回自己的國家，但由於擔心該國家疫情爆發嚴重而被迫留港，她的延期申請「今日申請聽日就批了」，她認爲，入境處只是針對一些不能提供合理理由的終止合約申請，才會審批得嚴謹。

議員陳克勤表示，目前外傭來港工作難，抵港後不但要作14日隔離，僱主也需要為外傭安排酒店住宿，令不少在港工作的外傭「吊高嚟賣」，反而會造成傭主困擾，認爲入境處反而應該更審慎把關每一宗申請，以免外傭「趁火打劫」。

他又指，外傭宿舍出現確診個案未必與入境政策有關，因很多外傭完約後未必能回國，入境處只是出於人道理由延長外傭簽證，政府更應該控制外傭周末聚集及保持宿舍衞生問題。