外傭宿舍恐成播毒站　政府補鑊派員上門免費檢測

新冠肺炎疫情持續嚴峻，其中近日2宗涉及外傭的確診個案更恐埋下社區傳播鏈，坊間早有聲音要求政府擴大病毒檢測範圍，惟港府後知後覺，今日(6日)晚上終發文「補鑊」，宣布將為入住職業介紹所住宿設施的外傭安排由檢測承辦商（Prenetics Limited）提供的一次過免費新冠病毒檢測服務。

檢測承辦商將負責提供一站式採樣及檢測服務，於短期內派員到提供外傭職業介紹服務的持牌職業介紹所，派發樣本瓶予入住職業介紹所住宿設施的外傭，以收集深喉唾液樣本，並會於隨後1至2日收回樣本進行檢測。

政府指，檢測結果呈陽性的個案會即時轉交衞生署衞生防護中心跟進，檢測承辦商會與勞工處緊密合作，根據職業介紹所住宿設施的入住人數、人手資源等釐定先後次序。

另外，政府將於本周六(8日)至下周一(10日)，經由提供外傭職業介紹服務的持牌職業介紹所，向入住宿舍的外傭派發口罩。入境事務處亦會盡快處理外傭在僱傭合約屆滿後在港轉換僱主的申請，以縮短外傭入住宿舍的時間。

勞工處提醒，業界不得安排抵港外傭在宿舍進行強制檢疫；而職業介紹所應避免安排外傭在擠迫的環境留宿，並要留意及提醒外傭注意個人衞生和保持社交距離。

勞工處、食物環境衞生署及警方將於本周六及下周日(9日)在外傭經常聚集的地方，以中文、英文、菲律賓文、印尼文及泰文廣播及派發單張，呼籲他們遵守防疫規例、保持環境衞生，及要求他們不得進行無牌的熟食或其他擺賣活動。

此外，警方亦會加派人手在場加強巡查，截至8月2日，就違反公眾地方羣組聚集的指示，共有12名外傭被定額罰款2000港元。