中港貨車需添置衞星定位　內地允免費安裝停爭議

香港新冠肺炎疫情仍未受控，深圳各陸路口岸進一步加強對跨境貨車司機的健康管理和保障措施。運輸署晚上(6日)表示，接獲深圳市口岸辦通知，由本周六(8日)上午6時起，司機入境深圳前，應在「粵省事」微信小程式中的入境申報中，詳細申報運輸作業任務相關資訊，而入境後手機將接收提示短訊，未裝配全球定位系統和電子不停車收費系統的貨車，需依從相關部門安排及指示到指定場地免費裝配。

對於長居深圳的跨境貨車司機，深圳市政府會設立指定住宿設施，並補貼部分食宿費用，及設置配套收費停車場，提供專車接駁服務，實施封閉管理。至於長居香港的司機，如因特殊情況入境深圳後無法及時返港，經核實後可自費入住深圳市政府指定的住宿設施，不得自行安排過夜。深圳市口岸辦表示，支持跨境運輸企業和相關貨主單位設置符合封閉居住要求的集體宿舍。如跨境司機自願退出豁免備案名單，暫時不從事跨境司機工作，經辦理相關手續後可在深圳正常工作生活，惟若14天內有返港紀錄者，應接受集中隔離醫學觀察。

至於一些早前已推行的措施將會繼續，包括貨車司機須持有72小時內核酸檢測陰性結果證明，在申報運輸任務資訊後入境，並按照所申報的行駛路線從口岸到目的地進行點對點運輸，完成裝卸後立即返港。司機入境後全程必須佩戴口罩，如非必要不得下車及與其他人直接接觸；若非在特殊情況下，不得在深圳市留宿過夜。

跨境貨車司機的運輸作業範圍僅限大灣區9個城市內，非特殊必要應在入境當天或完成運輸作業任務返港，不得前往內地其他城市。若運輸作業目的地在深圳範圍內，司機應在完成作業後立即啟程返港。若運輸作業目的地為大灣區內的廣州、珠海、佛山、惠州、東莞、中山、江門或肇慶市，司機駕車往返途經深圳市區時不得偏離行駛路線。運輸作業目的地為省內其他城市或省外城市的，則必須在大灣區九個城市內進行掛甩接駁運輸或卸貨後返港。