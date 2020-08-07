政府今起招聘2000名文書助理　中四入職可成高職踏腳石

疫情下失業率高企，一工難求。政府繼上月招聘助理文書主任（ACO），今日（7日）起公開招聘文書助理（CA），學歷要求只要中四程度，校內成績中英數3科合格，毋須工作經驗，起薪點為13,730港元，頂薪逾2.4萬港元。香港文書職系公務員總總會總幹事梁籌庭指，2年前有2萬人申請文書助理，不少申請者低估技能測試的技巧，不足2成人過關。

消息指，公務員事務局兩年一度聘請助理文書主任及文書助理，各招聘2000人，規模之大是近年少見，以應付此職系的退休潮。助理文書主任要求文憑試合格水平，文書助理要求更低，僅須中四學歷，校內成績中英數3科合格即合乎申請資格。公務員事務局回覆東網指，2020文書助理公開招聘計劃將於‪今日‬展開，截止申請日期為‪8月20日‬，預計在2年內招聘約2000名文書助理。

梁籌庭指出，文書助理申請者需接受打字測試，達標準則為中文每分鐘20字、英文每分鐘30字，但就形容有關技巧「唔喺咁簡單」。他解釋，打字測試時間為5分鐘，錯字或不符格式亦會被扣分，惟不少人對該測試掉以輕心，而失去面試機會。

梁續指，文書助理試用期為3年，負責一般辦公室支援服務等，其後可投考政府內部試，申請轉職至助理文書主任，或參加其他政府工作的公開招聘，故不少申請者視有關職位為晉升政府高級職位的「踏腳石」。據他了解，2年前成功獲聘用的助理文書主任及文書助理中，分別有60%及20%持有大學生學歷。