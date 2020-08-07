疫情下八達通總交易量微跌　流動收款機首半年免手續費 　

新冠肺炎持續影響本港，市民長時間留家避疫。八達通公司表示，疫情期間用戶交易量有輕微下跌，當中以用戶利用八達通繳付交通費的跌幅最為顯著。另外，為推動無現金交易，八達通推出「八達通流動收款機」，免費提供予商用版八達通手機應用程式的新登記用戶，並豁免首半年的銀行轉帳手續費。

八達通行政總裁張耀堂表示，過去半年市民利用八達通消費的整體交易量，受疫情影響下而錄得輕微下跌，但情況尚算可以接受。他指，期內八達通的交通費交易量按年下跌3至4成；但因為佔了整體交易量6成半的零售交易，於期內錄得單位數升幅，當中以超級市場的八達通交易宗數按年增加了2成，增長強勁。

另外，為推動無現金交易，推出了「八達通流動收款機」，該收款機可利用藍牙連接至手機，再配合商用版八達通手機應用程式，來讓市民可以實體或電子八達通卡拍卡付款，或用八達通O!ePay掃描二維碼付款。即日起至今年12月31日，商用版八達通手機應用程式新登記用戶，可免費獲得該收款機乙部，並獲豁免首半年的銀行轉帳手續費，而的士司機登記更可獲最多450港元的迎新及用量獎賞。優惠期過後，相關銀行轉帳手續費是百分之1至1.5。