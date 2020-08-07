華大實驗室物資抵西環中山體育館　5名區議員抗議遭票控

政府因應新冠肺炎第三波疫情爆發，導致公營醫療系統快將「爆煲」。有消息指，政府計劃選址大型體育館及度假營，改建成社區治療設施及用作協助檢測用途。

今早（7日）約9時，再有數箱貨物被運至西環中山紀念公園體育館，其後有多輛警車陸續駛至體育館外，大批警員到場並於體育館出入口及附近地方布防。在附近一個泳池上班的市民何先生稱「唔清楚呢啲政府嘢」，但就擔心當局或會把部分確診者安置於體育館。

至上午10時許，多名民主派中西區區議員，包括鄭麗琼及許智峯等人，抵達體育館外擬召開中西區區議會第5次特別會議，抗議港府於沒有諮詢社區及區議會的意見下，安排「火眼實驗室」物資進入體育館，期間曾多次與警方發生爭執。警方警告不果後，最終票控5名區議員違反禁聚令，包括許智峯、葉錦龍、梁晃維、黃永志及彭家浩，及後他們當場撕毀告票。

昨晚（6日）9時許，一輛掛有華大基因「火眼實驗室援港物資」橫額的貨車，車斗上載有至少14箱用木箱裝載的貨物，其中部分貼有「微電腦連鎖傳遞窗」的字條。貨車駛入西環中山紀念公園體育館內。記者所見，現場有多名內地人員，亦有警方及政府新聞處人員在場。