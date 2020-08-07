組裝合成負壓隔離病房　凌晨移送亞博館外重組測試

本港新冠肺炎疫情嚴峻，隔離病床設施緊張，金門建築有限公司以貨櫃組裝方式，建造本港第一間負壓隔離病房，稱為「組裝合成負壓隔離病房」，並於九龍灣零碳天地展出設施原型。昨晚(6日)10時許，約廿名工程人員，連同多輛工程車及吊臂車，在九龍灣常怡道準備運送「組裝合成負壓隔離病房」。該設施會於今日(7日)凌晨被拆開兩部分，吊運往亞洲國際博覽館「社區治療設施」，相信會放置於亞博館的社區治療設施外重新組裝測試。

據悉，金門建築建造的「組裝合成負壓隔離病房」，由2個20呎長貨櫃組合而成，其中一個貨櫃為機房置放機電設施；另一個貨櫃為病房，設有兩面落地玻璃窗，醫護人員先從大門進入，右方設有一個醫護人員洗手盆，消毒後會在走廊穿上保護裝備，經另一扇門進入負壓病房，病房內設病床及病人專用的浴室洗手間。當負壓設施關上門戶及啟動通風系統時，空氣不會溢出，並備有高效能過濾器，能在空氣排出前清除99.7%飛沫核，能連續保持每小時換氣12次以上，每個負壓設施成本約200萬港元。

該負壓病房原型製作需時1個月，部件在內地製造，再運至香港裝嵌，廠房高峰期每日能生產16至20件部件，設施可於戶外空地設置，並可搬運到有電力、渠務等配套的地方。醫管局總行政經理劉家獻早前證實，工程部門正在研究在亞博館外放置負壓病房，供病人有需要時使用，但由於涉及工程問題，目前仍與相關團體洽談。