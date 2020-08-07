私人培訓課堂恐變播毒地　工會批政府防疫巡視不足

培訓課程不受禁聚令所限，上堂恐播毒！最近有直銷群組數十人染疫，東網發現仍有不少機構舉行數十人以上培訓課程，包括平安咭、電工牌等，更列明「天天開班」。有學員透露，有機構安排多達60人在2間狹窄課室上堂，座位之間沒有任何間隔，各人雖有戴上口罩，但長時間上課恐增加感染風險。食物及衞生局回應指，私人地方如防止公眾人士不時進入，未必受禁聚令禁止。勞工界批評政府未有做好防疫工作，禁聚令不包括私人機構課程，應加緊巡視。

有任職保安的讀者向東網表示，本月4日早上8時到油麻地一間機構打算上平安咭課程，驚現兩間狹窄課室坐滿60人，座位幾乎緊貼，課程需時10多小時，擔心增加感染風險，即打消上課念頭並離開。他直斥情況「離譜」，應改為上網授課。另一學員洪太太本月1日到佐敦另一機構上平安咭課程，她指20多人一同上課，每2人有一道透明塑膠簾幕相隔，她不擔憂感染，指自己工作場所人數更多，「上班更擔心」。

勞工處指，現有120間平安卡課程營辦機構，該處已提醒各機構須參照衞生署衞生防護中心指引採取預防措施，以減低工作間，包括訓練場地的感染和傳播風險。截至上月底，該處突擊巡查53次強制性基本安全訓練課程，就課程管理及導師表現等事宜發出14封警告信。

對於培訓機構有否違反2人禁聚令？食衞局指，私人物業容許公眾人士可不時進入，會符合公眾地方的定義，禁聚令的規定適用。若活動組織者已採取充分措施，在有關地方實施有效的出入控制，防止公眾人士不時進入，有關場所則不會被界定為公眾地方，即未必受禁聚令禁止。政府強烈呼籲市民盡量留在家中，減少不必要的外出，並避免不必要的社交活動及聚會，防止病毒在社區傳播。

勞工顧問委員會勞方代表周小松指，近來不少商場及大廈均增聘保安負責量度體溫等工作，而領隊等行業幾乎停工，不少人報考保安培訓課程轉行，亦有部分學員上課續牌維持生計。他批評政府禁聚令不包括私人機構課程，致出現上述「逼爆」學員情況，或釀成新一輪疫情大爆發，認為機構應在舉辦課程及防疫之間取得平衡，例如保持座位之間的距離等，當局應加緊巡視，做好防疫工作。