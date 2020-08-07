東方日報A2：史上首次　港鐵半年蝕3.34億

港鐵疫市客量急跌，史上首次業績見紅！港鐵今年中期業績轉盈為虧，由去年同期純利五十五億零六百萬元，跌至今年虧蝕三億三千四百萬元，為該公司自二○○○年上市以來首次錄得赤字，主因是受新冠肺炎疫情影響，上半年總乘客量按年大跌三成八，跨境服務因封關等措施而打擊沉重，其中廣深港高鐵香港段客量大跌逾八成九，較大機會觸及與政府的「保底」協議，港府隨時須為港鐵虧蝕「填氹」，估計金額逾三億元。

港鐵昨發表中期業績報告，指疫情令其上半年經常性業務收入按年減少近兩成四，當中香港客運業務收入為六十二億三千四百萬元，減少近四成二，主要因疫情導致乘客量減少及平均車費下降；而車站商務收入亦下跌四成九至十八億零九百萬元。計及物業重估的虧損，股東應佔淨虧損達三億三千四百萬元，每股派息二角五仙。

上半年客量大減，港鐵稱本地鐵路客量跌三成三，而高鐵西九龍站自一月卅日起關閉至今已逾半年，其上半年客量銳減逾八成九至一百一十萬人次，收入亦減少四成二，至六億五千八百萬元。港鐵行政總裁金澤培表示，高鐵站客量原本正上升，現時因疫情仍然關閉，「實際影響幾多都無數」，但稱與政府就高鐵服務有營運協議，故有關損失會依合約處理。他稱希望當疫情緩和後，可恢復高鐵香港段服務，但仍要視乎兩地政府的磋商。

根據由政府全資擁有的九廣鐵路與港鐵之間簽訂的《服務經營權補充協議》，高鐵客量高於預期水平的百分之十五時，多賺的利潤港鐵可佔三成，其餘七成歸九鐵所有，即相關盈利會入政府庫房；相反若客量少於預期水平的百分之十五時，九鐵需承擔七成虧損，餘下三成由港鐵承擔，變相政府需為虧蝕「包底」。

政府與港鐵雖然一直以商業機密為由，拒絕公布相關客量預期水平為多少，但因本港疫情仍然嚴峻，可預料高鐵在短時間內亦難恢復服務，「零收入」情況將會持續，即使重新通車，客量亦難以在短時間內恢復到原來水平，故觸及相關「保底」條款的機會十分大。

據港鐵前主席馬時亨當年就一地兩檢爭議所發表的言論，稱高鐵建成後若未能通車，該項目每月仍須支付約八千萬元營運開支。以現時高鐵西九龍站無收入逾六個月的情況推算，連同營運開支，半年內虧蝕或達四億八千萬元。按機制計算，政府可能需為當中的三億多元虧蝕「埋單」，且高鐵西九龍站每再關閉一個月，「填氹」金額亦會遞增。

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