你要知：外賣飯盒可裝熱食兼重用？ 胡亂使用危害身體

新冠肺炎第三波疫情爆發，政府限制食肆堂食時間，市民需要以叫外賣代替。不過，大部分食肆都會用塑膠飯盒盛載食物，但這些塑膠製品的使用，其實有很多限制，如果長期不當使用，對健康會造成很大風險。

市面上有些塑膠飯盒，例如百折膠飯盒被指可以用作盛載攝氏超過100度的食物，甚至可以放進微波爐使用，究竟是否完全沒有風險？香港高等教育科技學院兼職講師（科學）梁浩文博士就指出，部分塑膠製品即使攝氏過100度才會熔解，但並不代表不會釋出重金屬或其他有機物，「不論發泡膠、百折膠，所有塑膠產品攝氏50多60度已經開始釋出(重金屬)」。

如果將外賣膠飯盒放進微波爐，就更加危險，因為水分吸收微波出現振動，從而釋出能量令食物變熟或者加熱，而當食物溫度達攝氏50多度，水的溫度已經達到攝氏100度，令塑膠更大量釋出重金屬或其他有害物質，並附到食物當中。

除了高溫要留神，酸性、鹼性高以及高油的食物亦不可以掉以輕心。酸鹼度高的食物會將塑膠中不穩定的重金屬釋出，然後附落食物當中；而油是一種有機溶劑，溶解能力比水更強，而塑膠亦是有機物質，當兩種有機物質接觸，塑膠當中的有害物質溶解出來的比例就會更高。加上油的沸點比水高很多，如果放進微波爐加熱，就可能超過100度，令塑膠釋出更多有害物質，甚至開始熔解。

有食肆不用塑膠飯盒，而用紙質物料盛載食物或者熱湯，是否就沒有問題？梁指出，「液體一定會溶解紙質飯盒，如果盛載有水有油嘅食物，紙盒上一定會加一層薄膠」，所以紙質飯盒也不適宜存放溫度太高食物或者放進微波爐使用，否則同樣會釋出有害物質。而塑膠製造過程有可能加入添加劑，例如重金屬鎘、賀爾蒙干擾素等，鎘會令腎臟出現問題；賀爾蒙干擾素則可令生殖器官損壞，男性精子數目會減少，女性卵巢受到破壞，所以必須小心。

梁認為，最適宜盛載食物或放進微波爐，必定是玻璃製飯盒。因為玻璃在製造過程中沒有加任何重金屬或塑膠，而且玻璃熔點非常高，耐熱性又強，盛載熱食或者放進微波爐使用都沒有問題。他建議市民可考慮自備玻璃飯盒，或者買外賣回家後盡快將食物轉移到玻璃器皿中，如果真的要用塑膠飯盒，則應盡快食用食物，減少有害物質釋出。

不過有市民傾向購買塑膠製飯盒，一來比較輕便，二來比較難跌爛。購買時要留意飯盒是否有「微波安全」的標誌，如果有就可以放進微波爐使用，不過就算有安全標誌都要留意出廠日期以及保證日期，在保證期內使用飯盒盛載熱食或放進微波爐，雖然同樣有有害物質釋出，但水平會在國際標準範圍內。而清洗此類飯盒，盡量不要用含磷的洗潔精，清洗時，應使用海綿而不要用硬身的百潔布，因為含磷洗潔精和硬身百潔布都容易刮花塑膠表面，花紋太多就會釋出很多重金屬，影響健康。