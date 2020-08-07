Dr.東：銀屑病可致關節變形　影響活動功能

銀屑病又稱牛皮癬，本港平均每1000人就有約3至5人患有此病，屬常見的慢性皮膚病之一。病人皮膚表面會出現粗糙紅色的丘疹或斑塊，部分更會有關節炎問題如關節疼痛、僵硬，病情嚴重時更會導致關節變形，影響活動功能。值得關注的是銀屑病屬自身免疫系統疾病，不會透過接觸受到傳染。

皮膚專科醫生何家強稱，目前銀屑病成因未明，惟會受家族史、先天基因、藥物、嗜煙酒和環境變化等風險因素影響，並增加市民患銀屑病的機會。他指銀屑病病人皮膚表面出現斑塊型紅腫甚至脫皮及痕癢等症狀，最常見的位置為頭皮、膝蓋及手肘等。

一般而言，較常病發的兩個高峰期為10多20歲及約50歲的時期，何表示因踏入青春期，年輕人面對各種煩惱，而踏入50歲意味人生準備開展另一階段，或需面對退休等轉變，對市民構成很大的心理及情緒壓力，容易導致病發。

何續指，目前銀屑病仍不可完全根治。針對初期症狀患者，會處方外用藥膏；中度至嚴重患者，則首選處方口服藥物。若患者本身患有肝病或腎病，則有機會受藥物影響，屆時醫生會考慮處方生物製劑，生物製劑能有效抑制發炎因子，從而穩定病情。

患有銀屑病逾10年的Ken分享，自20歲開始出現紅色的斑塊，起初以爲自己敏感，但求診後發現自己患有銀屑病，病情反覆，嚴重時全身過半部位都長出斑塊。他透露，外出周遭充滿異樣目光，同事和朋友都驚傳染，令他覺得絕望。醫生處方生物製劑後，他便沒有再出現炎症，令其困擾多年的難題得以暫時解決。

何家強指生物製劑對比傳統藥物更有效，唯成本高昂，一年治療費需10多萬，市民需量力而為，但坊間亦有非牟利機構推出資助，有需要的市民可留意。他提醒市民切勿諱疾忌醫，需要及早治療，因部分影響如關節變形是不可逆轉。