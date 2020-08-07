美解除全球旅警　維持香港「疫情高風險」區域

美國國務院周四（6日）宣布，因應目前全球的新冠肺炎疫情變化，解除要求美國公民避免所有出境旅行的最高級別旅遊警示。

受新冠肺炎疫情影響，國務院在3月19日發布最高級別旅遊警示，要求美國公民避免所有出境旅行；而國務院在周四發出的聲明中說，隨着新冠肺炎疫情形勢的變化，不同國家和地區嚴重程度不同，因此解除此前發布的針對所有國家的旅遊警示，而重新採取針對特定國家的旅遊警示。此舉旨在幫助美國公民更好地了解不同國家的疫情形勢以合理地安排出行。

美國疾病控制及預防中心（CDC）同日亦修改了旅遊指引，當中，有13個國家和地區被列為「疫情風險極低」，包括老撾、毛里求斯、汶萊、澳門和台灣等；另有7個國家和地區被列為「疫情風險低」，包括泰國、新西蘭、斐濟等。包括中國和香港在內，絕大部分國家及地區仍被列為「疫情風險高」的區域。

CDC對於「疫情風險極低」地區沒有旅遊建議；對「疫情風險低」地區，則建議老人及患病人士出行前應先諮詢醫護。對「疫情風險高」的地區，CDC建議美國國民避免不必要的出行。

截至香港時間今日清晨，全球的新冠肺炎確診病例累計逾1920萬宗，超過71.6萬人病歿。美國仍是全球疫情最嚴重地區，累計逾502萬宗確診，超過16.2萬人病歿。