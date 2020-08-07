網民熱話：麻煩夫婦巴士飛象過河　 正義哥出言指摘反被打？

乘客坐巴士「飛象過河」行為固然討厭，若被指摘後更「出手還擊」，就更離譜。日前有網民在一架往大埔的巴士車廂目擊這一幕。一對銀髮夫婦在巴士上先後在座椅晾腳、除口罩進食。有乘客「睇唔過眼」，出言指摘，男方卻突然發爛渣，一度出手施襲。

事發於前日(5日)中午約12時，一架由旺角往大埔的72x巴士車廂內。網民Alexander Lion在Facebok群組「Tai Po 大埔」上載一條片段，又發文講述事件經過。貼文指，當時戴上黑色口罩的阿伯除鞋將腳晾上座椅上，在其旁邊的妻子則除下口罩進食。一名中年男子「睇唔過眼」，着二人戴回口罩，但阿伯卻發難，一度衝向對方「打人」。

目擊者上載的片段已是「下半場」，施襲事件告一段落，但二人就展開罵戰，中年男子向着其他乘客說：「個女人冇戴口罩，食嘢，食餅乾」，坐在對面的阿伯一直點頭未有否認，但就指罵對方「衰格」，正當雙方衝突再一觸即發之際，阿伯妻子上前勸退，不過當二人坐在另一座位時，阿伯妻子又動作純熟地用鞋底踩着對面座椅。

網民看過片段後，形容中年男子是「正義哥」，「如果香港有多啲咁見義勇為嘅人就好啦」、「畀啲掌聲呢位間條衫哥哥」。亦有人稱「食嘢都算，仲要食餅乾整到成車都係餅碎」。亦有人對婦人腳踩座椅甚為不滿，直指行徑如播毒，「公共交通，大家要保持衞生」。

網民有話說：

Susan Ip：佢哋嘅行為真係好自私

Lu Cheung：叫司機處理啦

Vangie Chung：如果做佢哋仔女都覺得羞家

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