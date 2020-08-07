病毒檢測擴大涵蓋4區　有市民憂私營化驗所洩個人資料拒採樣

香港新冠肺炎個案不斷上升，當中絕大部分為本地確診，民政事務總署今日(7日)起擴大毒病社區檢測，至黃大仙、觀塘、屯門和油尖旺等4區，涵蓋46座樓宇約8.6萬名居民。東網記者今早到重災區慈雲山慈愛苑一、二期巡視，有部分街坊對私營化驗所背景有保留，擔心個人私隱外洩，拒絕進行測試。

慈愛苑一、二期共有6棟樓宇，當中只有愛聰閣早前已完成檢測，民政總署今早與東華三院合作，到其餘的愛賢閣、愛寧閣、愛仁閣、愛慧閣，和愛勤閣派發咽喉拭子採樣套裝及登記表格，民政總署亦為每戶提供一盒口罩，預計明天(8日)會收樽進行病毒測試，樣本之後會交由私營化驗所華昇診斷中心進行測試。

由於咽喉拭子採樣較少見，署方安排電視機在大廈門口播放採樣示範影片，工作人員亦逐個講解流程。愛賢閣居民黎女士坦言，不清楚咽喉拭子及深喉唾液測試準確度的分別，而她因有長期病患，之前已在東九龍普通科門診診所做檢測，但做多次會更安心，「好過無得做」。她認為是次安排妥當，流程頗快。

市民黃太則認為，該採樣方法不困難，認為較深喉唾液簡單，但坦言對檢測機構背景不清楚，但若是中資背景，她會有所保留。市民譚女士亦表示，這是第一次做檢測，有工作人員詳細講解採樣流程，認為自己應該能應付，但對檢測機構背景不太熟悉。

該區區議員岑宇軒到場巡視，他現正爭取為慈愛苑三期、沙田坳邨及毓華街一帶私樓安排病毒檢測。他指，有幾個街坊對檢測機構背景有保留及擔心個人私隱外洩，因此選擇不做檢測，只是領取口罩。岑指出，不少居民均不知道轉為以咽喉拭子採樣，幸好管理公司有放置電腦播放教學片段，批評當局安排倉卒。

政府早前宣布為慈雲山居民進行深喉唾液檢測，但範圍只涵蓋4條公共屋邨共4萬多人，惟慈雲山居民高逾8萬，當中慈愛苑、沙田坳邨等住宅都被排除在外，被外界批評檢測「半桶水」，政府其後宣布擴大社區檢測。

其實內地媒體早前已報道咽喉拭子取樣風險極高，指測試者把棉花棒探入喉嚨擦拭時，有機會因不適引起咳嗽，如果該測試者帶病毒，將會噴出病毒，造成傳播風險，內地媒體更形容採樣人員為「與死神打交道的人」。另外，家長為小童採樣明顯有困難，惟港府派發的咽喉拭子採樣套裝並無任何標示，教導家長安全採樣的方法，亦無提及採樣播毒的風險。